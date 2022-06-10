США решили победить Китай, победив Россию

Направляя вооружение и самую большую помощь из всех государств Украине, США, как выясняется, думают об опасности для них, исходящей из Китая. Они воспринимают Пекин как потенциального агрессора, следует из статьи известного политического аналитика Фарида Закария в The Washington Post.

"Лучшая стратегия политики в отношении Китая на данный момент — победить Россию. Си Цзиньпин сделал рискованную ставку, решительно поддержав Россию накануне вторжения, — пишет Закария. — Если Россия выйдет из этого конфликта слабой, маргинализованной страной, это будет серьезным ударом по Си, которого лично связывают с союзом с Путиным. Если, с другой стороны, Путин выживет и каким-то образом сумеет вернуться, Си и Китай усвоят зловещий урок: Запад не сможет защитить свою систему, основанную на правилах, против продолжительных нападений".

Обратите, кстати, внимание, что Закария пишет не о защите международной системе, основанной на правовых нормах, а о системе, основанных на "правилах".

В то же время Закария сообщает читателям главного издания американских республиканцев о действительном полоожении дел на украинском направлении.

"Прямо сейчас тенденции движутся в неправильном направлении, — указывает Закария. — Российские войска укрепляют свои позиции на востоке Украины. Заоблачные цены на нефть обеспечили поток денег в казну Путина. Европейцы начинают говорить о выездах. Москва предлагает развивающимся странам сделку: заставить Запад отменить санкции, говорит она им, и это поможет экспортировать все зерно из Украины и России и предотвратить голод во многих частях мира. Лидеры Украины говорят, что у нее до сих пор нет оружия и подготовки, необходимых для эффективного сопротивления".

Фарид Рафик Закария (англ. Fareed Rafiq Zakaria; род. 20 января 1964, Мумбаи) — один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.