Москва не должна отвечать на санкции против российского лидера Владимира Путина и других политиков, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В четверг, 9 июня, Зеленский подписал указ об утверждении персональных ограничений в отношении первых лиц РФ. В санкционный список попали 35 госслужащих, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие чиновники.
"Не думаю, что санкции достойны какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось", — отметил Лавров на встрече с журналистами.
Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что санкции против Путина и других должностных лиц РФ, введённые Киевом, являются "признаком шизофрении".
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