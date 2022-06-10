Лавров: санкции Украины против РФ недостойны ответного шага со стороны Москвы

Москва не должна отвечать на санкции против российского лидера Владимира Путина и других политиков, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В четверг, 9 июня, Зеленский подписал указ об утверждении персональных ограничений в отношении первых лиц РФ. В санкционный список попали 35 госслужащих, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие чиновники.

"Не думаю, что санкции достойны какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось", — отметил Лавров на встрече с журналистами.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что санкции против Путина и других должностных лиц РФ, введённые Киевом, являются "признаком шизофрении".