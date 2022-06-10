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Правозащитник Новицкий: "Не думаю, что иностранных наёмников лишат жизни в ДНР"

Мир

Иностранным наёмникам смертную казнь могут заменить на длительное лишение свободы. Такое мнение выразил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий, комментируя в интервью Pravda.Ru призыв госсекретаря США Энтони Блинкена соблюдать нормы гуманитарного права во время суда в ДНР.

Правозащитник Новицкий: "Не думаю, что иностранных наёмников лишат жизни в ДНР"

По словам эксперта, гражданство наёмников никак не влияет на то, какое наказание им выносят за совершённые преступления.

"Здесь нет никакой связи между гражданством и строгостью наказания. Вероятность, что они не будут реально лишены жизни, очень высока. Скорее всего, в рамках обжалования наказания им заменят смертную казнь на длительное лишение свободы. Кроме того, могут применить мораторий на использование смертной казни. Не думаю, что иностранных наёмников лишат жизни в ДНР", — сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил трёх иностранцев к смертной казни за наёмничество, насильственный захват власти и терроризм.

Блинкен счёл судебный процесс против иностранных военных "фикцией". При этом он отметил, что США очень обеспокоены вердиктом в отношении боевиков.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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