По мнению политолога Александра Дудчака, даже когда Киев будет согласен на переговоры с РФ, это вовсе не будет означать окончания спецоперации на Украине.
В качестве аналогии эксперт вспомнил 1945 год и готовность фашистской Германии пойти на переговоры с СССР намного раньше официального окончания войны.
"Немцы были готовы идти на переговоры еще, наверное, в апреле 1945 года. Но это уже не было интересно руководству Советского Союза, так как оно было против того, чтобы оставлять недобитых фашистов, которые бы и дальше пускали свои корни. Готовность Украины к переговорам — никакое не условие для окончания спецоперации", — рассказал Дудчак в беседе с "Журналистской правдой".
Эксперт считает, что всё должно быть в своё время, и сейчас России уже не нужны заверения киевского руководства в том, что они готовы "признать Донбасс, Крым и не вступать в НАТО". Дудчак подчеркнул, что такие обещание Киев должен был давать раньше, ещё в декабре 2021 года.
Дудчак полагает, что в случае с Украиной переговоры вообще не имеют смысла. Потому что если демилитаризацию ещё можно завершить в конкретные сроки, то для денацификации потребуется много лет упорной работы, уверен политолог.
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