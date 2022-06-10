Запад решил избавится от клоуна из-за поражения в конфликте на Украине — Авдонин

Аналитик БИСИ Алексей Авдонин считает, что спецслужбы Британии и США проиграли в военном конфликте на Украине, поэтому на президента страны Владимира Зеленского можно переложить всю ответственность за поражение.

"В качестве кандидатуры на реализацию "украинского проекта" Зеленский — актер юмористического жанра — был выбран неспроста. Американцы и британцы прекрасно понимают, что этот проект, который они 8 лет реализовывают, — авантюрный: либо выиграем, либо проиграем. Сейчас осознали — проиграли и клоуна можно слить. Списать всю ответственность на его неадекватность, пусть падет жертвой переворота и все неудачи спишутся на него", — отметил он.

По мнению аналитика, конфликт на Украине решится несколькими способами, самый ожидаемый сейчас — военный переворот, захват власти военными.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет сам провоцировать государственный переворот, дабы появилась возможность спастись бегством.