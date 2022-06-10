Много десятилетий Вашингтон вкладывал огромные деньги в развитие авианосцев, которые впоследствии стали символом военной мощи США. Однако, по мнению военного эксперта Джеффа Шогола, американские боевые корабли могут оказаться бесполезными в современных условиях.
Основным конкурентом США на мировой арене является Китай. Шогол не исключает, что Вашингтон может столкнуться с Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за тайваньского вопроса. Китай разработал ракеты, которые могут поразить корабли противника на расстоянии более 3 тысяч километров. Более того, у Пекина появились возможности отслеживания американских авианосцев в режиме реального времени. Шогол отмечает, что новые технологии китайской армии создадут препятствия для действий американских авианосцев в Тихом океане.
"Учитывая дальнобойные противокорабельные баллистические ракеты Китая, единственная надежда, которую американский авианосец имеет для выживания в битве возле Тайваня, — это спрятаться от китайских датчиков", — сообщает исследователь международной обороны RAND Corporation Тимоти Хит в беседе с Task&Purpose.
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