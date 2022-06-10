Task&Purpose: авианосцы ВМС США будут бесполезными в случае войны с Китаем

Много десятилетий Вашингтон вкладывал огромные деньги в развитие авианосцев, которые впоследствии стали символом военной мощи США. Однако, по мнению военного эксперта Джеффа Шогола, американские боевые корабли могут оказаться бесполезными в современных условиях.

Основным конкурентом США на мировой арене является Китай. Шогол не исключает, что Вашингтон может столкнуться с Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за тайваньского вопроса. Китай разработал ракеты, которые могут поразить корабли противника на расстоянии более 3 тысяч километров. Более того, у Пекина появились возможности отслеживания американских авианосцев в режиме реального времени. Шогол отмечает, что новые технологии китайской армии создадут препятствия для действий американских авианосцев в Тихом океане.

"Учитывая дальнобойные противокорабельные баллистические ракеты Китая, единственная надежда, которую американский авианосец имеет для выживания в битве возле Тайваня, — это спрятаться от китайских датчиков", — сообщает исследователь международной обороны RAND Corporation Тимоти Хит в беседе с Task&Purpose.