WSJ: президент США Байден рискует потерять поддержку американских журналистов

Президент США Джо Байден стал часто отказываться от неформальных интервью и публичных выступлений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, вскоре американский лидер может потерять поддержку лояльных журналистов. Автор материала Джеймс Фриман отметил, что Байден "серьёзно раздражает" репортёров, которые потеряли доступ к важному источнику.

Журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали в интервью WSJ, что во время недавней встречи с прессой глава США раскритиковал представителей СМИ за "неправильное" освещение работы его администрации в медиа. При этом он отказался отвечать на вопросы корреспондентов.

"Репортёры, ноющие о том, что им не дают интервью, стали одним из наименее привлекательных элементов пресс-корпуса Белого дома", — считает Фриман.

Он предположил, что Байдена могут ограничивать в общении с журналистами, так как он не способен "контролировать свои заявления". Такая ситуация, пояснил автор, непосредственно влияет на падающий рейтинг президента США.