Президент украинского государства Владимир Зеленский будет сам провоцировать государственный переворот, дабы появилась возможность спастись бегством.
"Если ещё недавно Зеленский боялся внутреннего переворота и всячески пресекал его, то теперь он его будет провоцировать, как свою единственную возможность на бегство и спасение!!!" — отметил оппозиционный политик Илья Кива.
По словам бывшего депутата ВР, взять эту миссию на себя должны экс-глава МВД Арсен Аваков и пятый президент Украины Пётр Порошенко.
"Миссия Авакова и Порошенко — спасти Зеленского — переворотом!!!", — заключил он.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Зеленского могут ликвидировать в ходе военного переворота.
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