Кива: "Зеленский будет провоцировать госпереворот, чтобы спастись бегством"

Президент украинского государства Владимир Зеленский будет сам провоцировать государственный переворот, дабы появилась возможность спастись бегством.

"Если ещё недавно Зеленский боялся внутреннего переворота и всячески пресекал его, то теперь он его будет провоцировать, как свою единственную возможность на бегство и спасение!!!" — отметил оппозиционный политик Илья Кива.

По словам бывшего депутата ВР, взять эту миссию на себя должны экс-глава МВД Арсен Аваков и пятый президент Украины Пётр Порошенко.

"Миссия Авакова и Порошенко — спасти Зеленского — переворотом!!!", — заключил он.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Зеленского могут ликвидировать в ходе военного переворота.