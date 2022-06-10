Стремоусов: границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты

В будущем границы между Херсонской областью и Крымом планируется снять. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации освобождённого региона Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что это позволит направить поток зерна не только в Россию, но и в другие страны.

"Думаю, что в перспективе границы вообще будут сняты", — сказал Стремоусов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации сообщил, что Крымский полуостров не развивался бы так динамично, если бы остался в составе Украины. По его словам, этот регион сегодня находится на очень высоком уровне развития. Как отметил Стремоусов, за последние восемь лет Крым "расцвёл".

Кроме того, он неоднократно заявлял, что Херсонская область намерена интегрироваться в РФ, несмотря на отказ Европейского союза признавать российские паспорта, которые уже начали выдавать жителям региона.