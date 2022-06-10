Кива: Зеленский готов начать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на вечернем совещании в четверг поставил задачу искать компромисс с руководством России. Об этом заявил экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива.

По его словам, Зеленский понимает, что сил и средств для сопротивления у Украины больше нет. Он готов подписать сдачу уже занятых российской армией областей Украины для прекращения огня и начала переговоров.

Также Зеленский начал серьёзно готовиться покинуть страну, а для этого он хочет использовать не капитуляцию, а недовольство националистическим сегментом общества переговорным процессом и договоренностями с РФ, считает Кива.

И если ещё недавно Зеленский боялся внутренного переворота, то теперь он сам будет его провоцировать, как свою единственную возможность на бегство и спасение, заключил экс-нардеп.