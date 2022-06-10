Белорусский политолог Вадим Гигин считает, что президента Украины Владимира Зеленского практически не осталось сторонников среди европейских стран.
"В мире нарастает раздражение поведением Украины. Все больше голосов официальных, в прессе: "А почему мы должны работать в интересах Украины?" Венгрия однозначно заняла анти-Зеленскую позицию. Спикер парламента, министр иностранных дел Венгрии просто говорят, что он (Зеленский, — Прим. ред.) психически больной человек. То есть, там просто конфликт колоссальный со стороны Венгрии и Украины", — отметил он.
По словам политолога, у Киева нарастает напряжение в отношениях с Францией и Германией.
"Киев недоволен Парижем. Берлин недоволен Киевом… Раздражение колоссальное, немецкое общество на данном этапе уже не поддерживает поставки вооружений. Фактически из сторонников у Киева остались Польша, Прибалтика, может быть Чехия, Словакия. Все остальные уже резко возражают", — заключил он.
Ранее Гигин заявил, что власти США и Великобритании собираются ослабить Евросоюз с помощью украинского кризиса.
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