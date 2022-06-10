Гигин: "У Зеленского почти не осталось сторонников"

Белорусский политолог Вадим Гигин считает, что президента Украины Владимира Зеленского практически не осталось сторонников среди европейских стран.

"В мире нарастает раздражение поведением Украины. Все больше голосов официальных, в прессе: "А почему мы должны работать в интересах Украины?" Венгрия однозначно заняла анти-Зеленскую позицию. Спикер парламента, министр иностранных дел Венгрии просто говорят, что он (Зеленский, — Прим. ред.) психически больной человек. То есть, там просто конфликт колоссальный со стороны Венгрии и Украины", — отметил он.

По словам политолога, у Киева нарастает напряжение в отношениях с Францией и Германией.

"Киев недоволен Парижем. Берлин недоволен Киевом… Раздражение колоссальное, немецкое общество на данном этапе уже не поддерживает поставки вооружений. Фактически из сторонников у Киева остались Польша, Прибалтика, может быть Чехия, Словакия. Все остальные уже резко возражают", — заключил он.

Ранее Гигин заявил, что власти США и Великобритании собираются ослабить Евросоюз с помощью украинского кризиса.