Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам

Суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из преступников, Эйден Аслин и Шон Пиннер, являются гражданами Великобритании. Пользователи Сети заявили, что в этой ситуации Лондон оказался беспомощным.

Глава МИД Британии Лиз Трасс опубликовала в социальной сети сообщение, в котором осудила приговор, и отметила, что "мысленно находится с семьями" Аслина и Пиннера. Также министр заявила, что Лондон будет делать всё, чтобы помочь им.

"Это та самая Лиз, которая обещала выжать из России всю кровь до последней капли? Что-то у неё это не получается", — иронично отметил один из комментаторов.

Другой британец написал, что осуждённые могут быть освобождены только в одном случае: если Англия признает независимость ДНР и ЛНР. Пользователи Сети отметили, что Россия наглядно демонстрирует то, как будет поступать со всеми наёмниками, которые отправились на Украину.

"Можете не мечтать, что их чудесным образом спасут. Два идиота не стоят таких усилий. Англия и так упала слишком глубоко в эту кроличью нору, зачем ей закапывать себя ещё глубже?", — заявили комментаторы.