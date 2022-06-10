Sohu: судьба востока Украины уже предрешена — ВСУ будут разбиты

"Гладкое" наступление российской армии на востоке Украины не оставляет ВСУ никаких шансов на победу, заявили аналитики из КНР. По их мнению, ситуация складывается для Киева самым "тревожным образом".

Как подчеркнули аналитики, если Киев потеряет Северодонецк, говорить о возвращении территории не приходится. ВСУ истощены и вымотаны. Даже если украинские боевики решатся на удар по городу, это лишь отсрочит неизбежное.

"Потеря Северодонецка в принципе неизбежна, а это также означает, что в решающей битве на востоке Украины не будет ажиотажа, Украина будет разбита", — говорится в статье Sohu.

Как подчеркнули аналитики, украинской армии стоило бы рассмотреть возможность "тактического отхода".