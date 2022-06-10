Россия и Запад обречены на взаимодействие, несмотря на сложный период в отношениях. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что западные страны "обедняют себя и своё будущее", когда отказываются от общечеловеческих ценностей. По её словам, политики на Западе не понимают, что им всё равно придётся выстраивать контакты с РФ, так как они живут на одной планете с россиянами.
"Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", — написала Матвиенко в блоге на сайте Совфеда.
Она добавила, что русофобия в Европе имеет глубокие корни. Как пояснила политик, сегодняшняя конфликтная ситуация — это не "внезапный, кратковременный" эпизод, а постоянная составляющая жизни Запада.
При этом Матвиенко подчеркнула, что не призывает закрываться и ненавидеть западные страны.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.