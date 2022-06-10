Матвиенко: РФ готова к преодолению конфронтации с Западом, но не в ущерб себе

Россия и Запад обречены на взаимодействие, несмотря на сложный период в отношениях. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что западные страны "обедняют себя и своё будущее", когда отказываются от общечеловеческих ценностей. По её словам, политики на Западе не понимают, что им всё равно придётся выстраивать контакты с РФ, так как они живут на одной планете с россиянами.

"Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", — написала Матвиенко в блоге на сайте Совфеда.

Она добавила, что русофобия в Европе имеет глубокие корни. Как пояснила политик, сегодняшняя конфликтная ситуация — это не "внезапный, кратковременный" эпизод, а постоянная составляющая жизни Запада.

При этом Матвиенко подчеркнула, что не призывает закрываться и ненавидеть западные страны.