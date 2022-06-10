EP: Киев пригласят на саммит НАТО в Мадриде — "Визит Зеленского под вопросом"

Украинским властям будет оправлено официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, который состоится 28-30 июля. Согласно информации, пока неизвестно, приедет ли на мероприятие президент Незалежной Владимир Зеленский лично.

По сообщению иностранных СМИ, со ссылкой на источники, будет ли присутствовать на саммите лидер Украины, зависит от обстановки в стране.

"Украине также будет направлено официальное приглашение принять участие в мадридском саммите, хотя о присутствии её президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, потому что это будет зависеть от развития войны и его возможностей покинуть страну", — пишет Europa Press.

Однако как отмечает издание, организаторы саммита ищут возможность связаться с Зеленским "тем или иным образом", если лидер Украины не сможет присутствовать лично.