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Депутат Шеремет: антироссийские санкции Киева поражают цинизмом и трусостью

Мир

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет счёл цинизмом и трусостью новые антироссийские санкции, введённые главой Украины Владимиром Зеленским.

Депутат Шеремет: антироссийские санкции Киева поражают цинизмом и трусостью

Парламентарий убеждён: украинский президент показал, что не заинтересован в урегулировании конфликтной ситуации на территории своего государства.

"Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок", — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что ещё совсем недавно Зеленский заявлял о своём желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат подчеркнул: санкции Киева в отношении первых лиц России помешают конструктивному диалогу с Москвой. По мнению Шеремета, Зеленский продолжает свой курс "по уничтожению украинского народа".

При этом парламентарий добавил, что власти Украины не смогут запугать Россию санкциями, так как они имеют обратный эффект. Капитуляция киевского режима неизбежна, заключил политик.

Ранее Зеленский ввёл санкции против российских государственных деятелей, в том числе в отношении Путина.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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