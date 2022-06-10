Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что после освобождения южных регионов Украины и разблокирования транспортных магистралей полуостров обрёл статус транзитной территории.
По его словам, транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Он отметил, что у Крыма теперь есть две транспортные артерии:
"Всё это позволяет говорить о том, что Крым впервые обрёл статус транзитной территории", — сказал Крючков в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что между Крымом и Запорожской областью возобновили грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Киевом восемь лет назад. Власти Херсонской области тоже намерены восстановить транспортную связь с полуостровом.
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