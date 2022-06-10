Если Швецию и Финляндию примут в НАТО, Россия окажется окружённой Альянсом на севере и Турцией с союзниками на юге. Такое мнение высказал политолог, востоковед Семён Багдасаров. В таком случае граница НАТО будет рядом с Россией, заметил эксперт.
Он напомнил, что граница РФ с Финляндией в 3-4 раза больше, чем с государствами Прибалтики. А на фоне происходящих событий всё достаточно быстро меняется, добавил аналитик.
По его словам, не стоит забывать, что то же самое происходит и на юге, где выстраивается ещё одно конфедеративное государство во главе с Турцией. И в историческом плане всё это выглядит довольно странно, отметил востоковед.
Новый Тюркский союз также будет представлять очень серьёзную опасность для России. И смотреть на это спокойно нельзя, заключил Багдасаров.
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