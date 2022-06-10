Политолог Келли: решить украинский конфликт может "взаимовыгодный тупик"

Россия и Украины должны прийти к "взаимовыгодному тупику" в контексте конфликта и только тогда Киев и Москва смогут урегулировать ситуацию, заявил профессор кафедры политологии Пусанского национального университета в Южной Корее Роберт Келли.

По мнению Келли, сесть за стол переговоров страны смогут лишь тогда, когда станет понятно, что двигаться дальше некуда.

"Конфликты часто превращаются в переговоры, когда воюющие стороны достигают взаимно болезненного тупика. Этого конфликта нет. Россия по-прежнему верит, что может победить, по крайней мере, на востоке", — цитирует политолога 19fortyFive. — Меньшее, что мы можем сделать, это дать им (Украине. — Прим. ред.) шанс на победу, а затем способствовать урегулированию, когда обе стороны достигнут этого взаимовыгодного тупика".

Как подчеркнул Келли, призывы французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россию не нужно унижать, верны. Однако Москве необходимо понять, что "есть грань", которую нельзя переступать.

"Путина не нужно "унижать", но он должен понять, что существует предел тому, как долго Запад будет позволять ему создавать проблемы, прежде чем он подведёт черту", — резюмировал политолог.