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Кива заявил о подготовке Украины к капитуляции

Мир

Обнародование информации об ежедневных потерях украинских Вооруженных сил может означать подготовку Киева к капитуляции. Соответствующее заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Еежедневные потери ВСУ сейчас составляют около двухсот военнослужащих в день!!! Две роты в землю, каждый день!!! Ставки растут — значит готовят народ к капитуляции", — заявил бывший парламентарий.

Напомним, советник главы офиса главы государства Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми ежедневно. Он связал это с отсутствием паритета между возможностями Москвы и Киева.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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