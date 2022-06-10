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Рolitico: в Болгарии всё больше поддерживают СВО — "А виной конфликту НАТО"

Мир

Американские аналитики заявили, что поддержка болгарских граждан российской спецоперации на Украине — результат "кремлёвской пропаганды". По их мнению, именно из-за этого, в Болгарии одобряют решения Москвы и винят НАТО в конфликте.

Рolitico: в Болгарии всё больше поддерживают СВО — "А виной конфликту НАТО"

Как подчеркнули аналитики, Москва якобы запустила "мощную пропагандистскую машину" для того, чтобы "завоевать" одобрение для своих действий.

"Болгария стала эпицентром того, как такая дезинформация продолжает беспрепятственно распространяться внутри Европейского Союза. Постоянный поток пророссийских взглядов наводняет дебаты Болгарии о войне. Тезисы Кремля находят отклик и у политиков, и у ведущих СМИ, и у экспертов", — пишут аналитики издания Рolitico.

По их мнению, раскол внутри Болгарии несёт угрозу всему Евросоюзу с его точкой зрения в украинском конфликте.

"Некоторые болгары безоговорочно верят в теории заговора и потеряли доверие к традиционным СМИ", — цитирует аналитика софийского Центра изучения демократии Горана Георгиева издание.

Почему, по их мнению, Москва якобы выбрала для этих целей именно Болгарию, аналитики не уточнили. Как и то, на каких фактах основано обвинение в адрес России.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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