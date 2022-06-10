Япония запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей и бульдозеров

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо заявил, что Япония с 17 июня вводит запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

Данная инициатива реализуется в рамках решения японского правительства о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут использоваться для укрепления российской промышленной базы.

Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries в Японии Акихито Като заявил, что альтернативой российскому газу может стать атомная энергия. Запуск атомных электростанций на территории Японии, остановленных после аварии на АЭС Фукусима-1, снизит зависимость от энергоносителей из РФ, отметил Като.