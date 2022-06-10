Минфин США предложил создать коалицию "санкционных стран" против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что чем больше стран введут санкции против России, тем эффективней будут работать ограничения. Кроме того, по её словам, необходимо создать коалицию таких государств.

По мнению Йеллен, подобная мера вызвала бы более "качественный" ответ мира на действия России.

"По моему мнению, нам нужна довольно большая группа стран, которые согласились бы ввести санкции против России", — пояснила министр финансов на брифинге.

Как конкретно Йеллен видит механизм работы коалиции и каким образом это усилит санкции против России, министр не уточнила.