Американцы о новом конфузе Байдена: "Прекратите жестоко обращаться с пожилыми"

Американские пользователи Сети посочувствовали снова споткнувшемуся на трапе самолёта президенту США Джо Байдену. По их мнению, семье лидера нации стоит прекратить "издеваться" над пожилым человеком, а вместо ступенек на судно установить эскалатор.

Американцы не оставили без внимания новый конфуз Байдена. Кто-то откровенно высмеял президента, а кто-то искренне пожалел.

"Он всю жизнь оступается, как грустно и жалко", — написал пользователь с ником William Dozier под соответствующей новостью на Fox News. "Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми", — призвала hallie asbury.

Впрочем, некоторые предложили "рациональное" решение проблемы Байдена со ступеньками.

"Брэндону (мем про Байдена. — Прим. ред.) нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чёртов самолет!" — предложил Jim Satterfield. "Секретной службе нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него", — резюмировал inVINcible.