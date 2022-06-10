Американские пользователи Сети посочувствовали снова споткнувшемуся на трапе самолёта президенту США Джо Байдену. По их мнению, семье лидера нации стоит прекратить "издеваться" над пожилым человеком, а вместо ступенек на судно установить эскалатор.
Американцы не оставили без внимания новый конфуз Байдена. Кто-то откровенно высмеял президента, а кто-то искренне пожалел.
"Он всю жизнь оступается, как грустно и жалко", — написал пользователь с ником William Dozier под соответствующей новостью на Fox News.
"Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми", — призвала hallie asbury.
Впрочем, некоторые предложили "рациональное" решение проблемы Байдена со ступеньками.
"Брэндону (мем про Байдена. — Прим. ред.) нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чёртов самолет!" — предложил Jim Satterfield.
"Секретной службе нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него", — резюмировал inVINcible.
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