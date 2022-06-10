Генерал бундесвера Мартин Шеллейс заявил, что Россия угрожает не только Украине, но и Германии. По мнению военного, ракетные комплексы, размещённые в Калининградской области, легко могут "достать" до Берлина.
Как подчеркнул военный, несмотря на то, что боевые действия идут на Украине, Германия тоже "находится в состоянии войны", правда, информационной и логистической. Кроме того, по мнению генерала, Россия шантажирует мир своими ракетными комплексами.
"Сейчас их вывели из-за войны на Украине, но они обязательно туда вернутся. Эти ракеты могли легко достичь Берлина. С точки зрения Путина, попытки шантажа легко представить", — пояснил Шеллейс в беседе с Spiegel.
Как подчеркнул собеседник, немецкие власти сокращали расходы на вооружение, что привело к тому, что оборонный комплекс страны "просел" и теперь необходимо "наверстать упущенное".
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