Нидерланды и Дания высказались против вступления Украины в ЕС

Две европейские страны — Нидерланды и Дания отказались поддержать инициативу Евросоюза предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Согласно информации, по их мнению, Киев не выполняет требования союза и не подходит под заявленные критерии для стран-участниц.

Как уточняют американские аналитики, несмотря на то, что Еврокомиссия может счесть законным предоставление статуса для Украины, всё равно будет необходимо безоговорочное одобрение всех стран-участниц Евросоюза.

"В дипломатической ноте Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу", — пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.

Копенгаген, в свою очередь, счёл, что Украина не сможет на этом этапе стать конкурентноспособной на мировом рынке и взять на себя обязательства, которые должны исполнять члены ЕС.