Две европейские страны — Нидерланды и Дания отказались поддержать инициативу Евросоюза предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Согласно информации, по их мнению, Киев не выполняет требования союза и не подходит под заявленные критерии для стран-участниц.
Как уточняют американские аналитики, несмотря на то, что Еврокомиссия может счесть законным предоставление статуса для Украины, всё равно будет необходимо безоговорочное одобрение всех стран-участниц Евросоюза.
"В дипломатической ноте Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу", — пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.
Копенгаген, в свою очередь, счёл, что Украина не сможет на этом этапе стать конкурентноспособной на мировом рынке и взять на себя обязательства, которые должны исполнять члены ЕС.
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