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Рогозин высмеял Байдена за то, что тот насчитал на Земле больше двух полушарий

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 10 лет Западное полушарие станет самым демократическим полушарием в мире. При этом оно уже сейчас по количеству демократий опережает "все остальные полушария", отметил американский лидер.

Рогозин высмеял Байдена за то, что тот насчитал на Земле больше двух полушарий

"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире… У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", — сказал Байден на саммите представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк.

В соцсети гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал высказывание Байдена о полушариях:

"Это он про свой мозг размышляет вслух".

Ранее действующий президент США не раз давал повод сомневаться в своей адекватности: засыпал на официальных мероприятиях, терял ориентацию во время выступлений перед публикой, называл вице-президента Камалу Харрис главой государства, испытывал трудности с произношением названия возглавляемой им страны и т. д.

Американские СМИ называют Байдена худшим в истории президентом, а врачи находят в поведении президента все признаки деменции.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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