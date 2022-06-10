Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 10 лет Западное полушарие станет самым демократическим полушарием в мире. При этом оно уже сейчас по количеству демократий опережает "все остальные полушария", отметил американский лидер.
"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире… У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", — сказал Байден на саммите представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк.
В соцсети гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал высказывание Байдена о полушариях:
"Это он про свой мозг размышляет вслух".
Ранее действующий президент США не раз давал повод сомневаться в своей адекватности: засыпал на официальных мероприятиях, терял ориентацию во время выступлений перед публикой, называл вице-президента Камалу Харрис главой государства, испытывал трудности с произношением названия возглавляемой им страны и т. д.
Американские СМИ называют Байдена худшим в истории президентом, а врачи находят в поведении президента все признаки деменции.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.