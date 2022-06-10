Зеленский лишил себя возможности встречи с Путиным, введя против него санкции

Украинский лидер Владимир Зеленский, введя санкции в отношении президента России Владимира Путина, лишился возможности для встречи и переговоров с ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на политолога, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева.

По его словам, это означает, что зарубежные кураторы Киева осознали, что встречи двух президентов не будет.

"Когда всё руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога", — отметил политолог.

Суздальцев подчеркнул, что решение об ограничениях ставит президента Украины в заложники ситуации.

Напомним, Зеленский подписал указ о введении бессрочных персональных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина и его ближайшего окружения из числа чиновников. Киев заблокирует их активы.