Макрон пообещал мобилизовать Францию для Украины в поставках тяжёлого оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, в телефонном разговоре, пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что страна останется "мобилизованной" по части поставок тяжёлого оружия Киеву.

Как подчеркнул Зеленский, Макрон также уточнил, что Франция является союзником Незалежной в текущей ситуации.

"Он (Макрон. — Прим. ред.) сказал, что Франция остаётся мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжёлом вооружении", — заявил президент Украины.

Кроме того, по словам Зеленского, Макрон выслушал просьбы Киева о необходимости финансовой поддержки, поставках оружия и боеприпасов и гуманитарной помощи.