Президент Франции Эммануэль Макрон, в телефонном разговоре, пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что страна останется "мобилизованной" по части поставок тяжёлого оружия Киеву.
Как подчеркнул Зеленский, Макрон также уточнил, что Франция является союзником Незалежной в текущей ситуации.
"Он (Макрон. — Прим. ред.) сказал, что Франция остаётся мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжёлом вооружении", — заявил президент Украины.
Кроме того, по словам Зеленского, Макрон выслушал просьбы Киева о необходимости финансовой поддержки, поставках оружия и боеприпасов и гуманитарной помощи.
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