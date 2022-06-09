Специальная военная операция России на Украине "демонстрирует прогресс". Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть вскоре полностью освобождены.
Как отметил дипломат, спецоперация развивается в соответствии с планами, которые были изначально сформулированы.
"Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий", — отметил Небензя.
Постпред выразил надежду, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет уже в скором времени. Он напомнил, что это была первоочередная задача.
Напомним, Небензя покинул зал заседаний Совбеза после бездоказательных обвинений главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес России. Европейский чиновник пытался возложить на Москву ответственность за мировой продовольственный кризис. Помимо этого, он обвинил Кремль в якобы блокировании украинских портов и хищении зерна.
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