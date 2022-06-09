Пищевая промышленность Британии оказалась на грани коллапса. Это случилось из-за роста стоимости энергоносителей на фоне санкций против России, сообщает The Telegraph.
Компания CF Fertilizers объявила о закрытии под Честером крупнейшего в стране предприятия, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями, так как в условиях подорожания газа и высоких экологических налогов компания не может больше содержать завод.
Заместитель главы Национального союза фермеров Британии Том Брэдшоу сообщил, что эта новость стала ещё одним ударом для фермеров страны, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции. Как говорят эксперты, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба, а также не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.
Ситуация осложняется неурожаем в Китае и запретом на вывоз зерновых из Индии.
Ранее профессор прикладной экономики из США Стив Ханке заявил, что Россия понесёт издержки от санкций Запада, но они "меркнут" по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся Евросоюз, Штаты и остальной мир.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.