The Telegraph: Британии грозит голод из-за антироссийских санкций

Пищевая промышленность Британии оказалась на грани коллапса. Это случилось из-за роста стоимости энергоносителей на фоне санкций против России, сообщает The Telegraph.

Компания CF Fertilizers объявила о закрытии под Честером крупнейшего в стране предприятия, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями, так как в условиях подорожания газа и высоких экологических налогов компания не может больше содержать завод.

Заместитель главы Национального союза фермеров Британии Том Брэдшоу сообщил, что эта новость стала ещё одним ударом для фермеров страны, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции. Как говорят эксперты, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба, а также не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

Ситуация осложняется неурожаем в Китае и запретом на вывоз зерновых из Индии.

Ранее профессор прикладной экономики из США Стив Ханке заявил, что Россия понесёт издержки от санкций Запада, но они "меркнут" по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся Евросоюз, Штаты и остальной мир.