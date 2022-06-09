Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС

На предстоящей неделе Еврокомиссия может рекомендовать выдать Украине статус кандидата на членство в Европейском союзе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата", — передает агентство.

При этом рекомендации ЕК, которые должны обсуждаться и быть согласованы коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством.

До официального предоставления Киеву такого статуса рекомендация Еврокомиссии должна быть одобрена странами-членами ЕС.

Ранее предоставление Украине статуса кандидата поддержали депутаты Европарламента.

Ранее кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч заявил, что после отказа от российских энергоносителей европейское общество будет вынуждено бороться с кризисом и инфляцией ещё много лет. Он отметил, что Евросоюз играет довольно печальную роль в украинском конфликте, поскольку вынужден выполнять все требования США. Однако антироссийские санкции, прежде всего ослабляют европейскую экономику и вызывают разногласия внутри ЕС.