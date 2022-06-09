Железнодорожная станция Светланово в Луганской народной республике находится под полным контролем российских бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР", — заявил политик.
Ранее Кадыров сообщил, что 9 июня завершилась зачистка от украинских националистических формирований города Камышеваха в ЛНР. Глава Чечни добавил, что пощады остаткам националистов не будет.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.