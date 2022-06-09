Кадыров: Взята под контроль железнодорожная станция Светланово

Железнодорожная станция Светланово в Луганской народной республике находится под полным контролем российских бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР", — заявил политик.

Ранее Кадыров сообщил, что 9 июня завершилась зачистка от украинских националистических формирований города Камышеваха в ЛНР. Глава Чечни добавил, что пощады остаткам националистов не будет.