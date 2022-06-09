Украинский политолог Монтян: реальное положение дел ВСУ неутешительно

Украинский политолог, юрист Татьяна Монтян подвела итоги противодействия Киева российской спецоперации, и они оказались неутешительными для вооруженных формирований (ВФ) Украины.

Политолог напомнила, как начиналась специальная военная операция России (СВО РФ) на Украине. В конце февраля 2022 года численный состав ВСУ составлял 250 тысяч человек, когда как Россия отправила в Донбасс 150 тысяч человек. В конце мая Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет уже 700 тысяч человек. Монтян подчеркивает, что Россия никакой мобилизации не проводила и не увеличивала численность своей армии на Украине.

Монтян также обратила внимание на вооружение Украины. В начале СВО у ВСУ было более 100 самолётов и вертолётов, около 2 тысяч танков, 1 тысяча самоходных артиллерийских установок, 500 РСЗО, свыше 2,5 тысяч БМП и БТР, а также около 10 тыс. военных авто. В течение всей кампании Украине передавали вооружение ещё и страны НАТО.

"Что же мы имеем по состоянию на сегодня? Зеленский орёт во всю ивановскую, что ВСУ нечем воевать, и требует немедленных и массовых поставок вооружения. А что случилось? Где делась своя техника, которой было с запасом?", — задается вопросом политолог.

По мнению Монтян, хоть российские военные и воюют "с одной рукой за спиной", но даже это не помогает Киеву выигрывать. Количество уже потерянной техники ВСУ столь огромно, что восстановить его теми мизерными поставками, которые сейчас идут, абсолютно невозможно. Своими поставками Запад делает плохо только себе, потому что это они остаются без танков, артиллерии и бронетехники.