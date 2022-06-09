Спикер МИД Украины не согласился с вынесенным иностранным наёмникам приговором

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко счёл приговор, вынесенный иностранным наёмникам в ДНР, незаконным, потому что, по его словам, осуждённые обладают статусом комбатантов.

"Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", — сказал Николенко в беседе с изданием "Европейская правда".

Ранее Верховный суд ДНР вынес смертный приговор путём расстрела трём иностранным наёмникам, которые сражались на стороне Киева: двум британцам, Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, и марроканцу Саадуну Брагиму.

Осуждённые признали свою вину — британские граждане в том, что участвововали в действиях, имеющих целью насильственный захват власти. Также Аслин признался, что его обучали ведению террористической деятельности.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, иностранные наёмники на Украине не обладают статусом комбатантов, согласно трактовке международного гуманитарного права, соответственно, на мягкий приговор им рассчитывать не приходится.