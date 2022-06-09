Политолог: ослабление Украины — шанс для Польши восстановить Речь Посполитую

Политолог Константин Блохин заявил, что ослабление украинской государственности — шанс для президента Польши Анджея Дуды на восстановление Речи Посполитой.

"Дуда, в данный момент, рассматривает ослабление украинской государственности, как исторический шанс восстановить былую мощь Речи Посполитой за счёт украинских территорий", — сказал Блохин в беседе с изданием "Журналистская правда".

По его словам, исторически Украина испытывала влияние трёх сил — Речи Посполитой, а также Османской и Российской империй.

Политолог напомнил, что бывший Советник президента США по национальной безопасности и один из авторов проекта "Украина — анти-Россия" Звигнев Бжезинский — американец польского происхождения, который хотел с помощью США и за счёт Украины усилить Польшу. Именно он является идеологом проекта, направленного на разъединение Украины и РФ.

Ранее Анджей Дуда предостерёг немецкий бизнес от сотрудничества с Россией, пригрозив ему захватом и "отправкой в Сибирь". Также польский президент предупредил ФРГ, что армия РФ может оккупировать часть Германии и "в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине".