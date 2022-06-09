В МИД РФ не исключили "прямое военное столкновение" с США из-за кибератак

Постоянные кибератаки на Россию, координируемые США, могут привести к "прямому военному столкновению". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, глава профильного департамента МИД России Андрей Крутских.

"Тревогу вызывает то, что в Вашингтоне осознанно снижают порог боевого применения ИКТ. Милитаризация Западом информационного пространства многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями", — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Крутских объяснил, что в кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок и свыше 65 тыс. злоумышленников из США, Украины, Польши и других стран. При этом для атак используются сервера американских и немецких компаний, уточнил он.

"Бесконтрольная раздача "виртуального оружия" и поощрение его применения до добра не доведёт", — предупредил представитель МИД РФ.