Представители Верховной рады Украины сообщили, что в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому государственных изменников будут лишать гражданства.
По данным сайта Рады, депутаты уже получили законопроект, руководство должно ознакомиться с документом. При этом его текст не опубликовали в Сети. Известно, что инициативу предложил депутат от партии президента Украины "Слуга народа" Сергей Кузьминых.
Ранее сообщалось, что в госизмене обвинили украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По мнению бывшего члена Рады Ильи Кивы, задержанного политика похитили ещё в апреле.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.