Бывший руководитель теробороны Херсона Бондаренко: сдайтесь и живите нормально

По словам бывшего главы 124-й бригады теробороны в Херсонской области Валентина Бондаренко, украинским военным необходимо сдаться, если они хотят снова жить нормальной жизнью.

Такое заявление Бондаренко сделал 9 июня, после того, как объявил о своём уходе с занимаемой должности. Причиной такого поступка теперь уже бывший начальник теробороны назвал предательство военного начальства и киевских властей.

"Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь — к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная", — сказал Бондаренко представителям прессы.

Экс-глава теробороны признал, что у Херсона есть достойное будущее, только если регион будет частью России. Со своей стороны Бондаренко выразил готовность всячески развивать Херсонскую область, работая управленцем на её благо.

Херсонская область и часть Запорожья в Приазовье были освобождены ВС РФ в ходе спецоперации. Теперь освобождённые регионы хотят стать частью России.