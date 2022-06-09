Мэру Киева Кличко предоставили почётное гражданство Варшавы

Руководитель Киева Виталий Кличко получил почётное гражданство Варшавы. Об этом рассказали в администрации столицы Польши.

"Городской совет Варшавы принял решение, согласно которому мэру Киева Виталию Кличко и экс-главе Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц предоставлено почётное гражданство Варшавы", — заявили польские чиновники.

Известно, что депутаты от партии "Право и справедливость" не стали голосовать. Они поддержали предложение предоставить почётное гражданство Кличко, но раскритиковали кандидатуру Гронкевич-Вальц. По словам парламентариев, политик может быть коррупционером.

Ранее политолог Олег Неменский в разговоре с Pravda.Ru оценил данные Службы внешней разведки России, согласно которым лидер Украины Владимир Зеленский хочет отдать суверенитет страны Польше.

"Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы", — сказал эксперт.