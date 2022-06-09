Руководитель Киева Виталий Кличко получил почётное гражданство Варшавы. Об этом рассказали в администрации столицы Польши.
"Городской совет Варшавы принял решение, согласно которому мэру Киева Виталию Кличко и экс-главе Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц предоставлено почётное гражданство Варшавы", — заявили польские чиновники.
Известно, что депутаты от партии "Право и справедливость" не стали голосовать. Они поддержали предложение предоставить почётное гражданство Кличко, но раскритиковали кандидатуру Гронкевич-Вальц. По словам парламентариев, политик может быть коррупционером.
Ранее политолог Олег Неменский в разговоре с Pravda.Ru оценил данные Службы внешней разведки России, согласно которым лидер Украины Владимир Зеленский хочет отдать суверенитет страны Польше.
"Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы", — сказал эксперт.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.