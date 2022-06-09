Президент Украины Владимир Зеленский отыгрывает на своём посту отведённую ему роль. Где-то он делает это лучше, где-то хуже. Но как только он её отыграет в этот момент его политическая жизнь, и не только, совершенно точно закончится. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.
"Просто потому, что человек явно не склонен к твёрдым договорённостям и может начать по разным причинам что-то рассказывать. То, что до сегодняшнего дня остаётся за кадром. А это очевидно не входит в планы тех, кто всё это дело режиссирует", — объяснил эксперт.
Он добавил, что в будущем, вероятно, состоится заседание новой контактной группы, на котором зафиксируют какие-то договорённости по Украине и Крыму, однако со стороны Киева эти документы будет подписывать уже не Зеленский.
По словам аналитика, таким людям как Зеленский и его окружение кажется, что они обеспечивают своё будущее, зарабатывая сегодня миллионы долларов в день. Однако неизвестно, будет ли у них возможность воспользоваться заработанным, заключил Мартынов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.