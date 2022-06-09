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Спикер сената Казахстана: мнением Назарбаева более не интересуются

Мир

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым более не советуются.

Спикер сената Казахстана: мнением Назарбаева более не интересуются

По его словам, экс-президент в настоящее время не вмешивается в политику.

"Конечно, при важных мероприятиях, таких как референдум, он обязательно участвует. Потому что он гражданин этой страны. Как политик, как первый президент он не участвует в политике Казахстана. Мы не советуемся с ним", — сказал Ашимбаев.

Он напомнил, что по итогам референдума из конституции Казахстана убрали нормы о присвоении Назарбаеву титула Елбасы (лидера нации), а также о привилегиях для членов его семьи, сообщает "Интерфакс".

По словам спикера казахстанского сената, конституционный закон "О первом президенте" теряет силу, поскольку внесены изменения в конституцию страны.

Референдум о поправках в Конституцию прошёл в Казахстане 5 июня. Поправки поддержали 77,18% избирателей при явке 68,05%. В силу изменения в основной закон страны вступили 8 июня.

В новом варианте конституции Казахстана исключена излишняя концентрация полномочий в руках действующего президента, его родственникам запрещено занимать высокие государственные должности, был изменён пункт, которые определял статус и полномочия первого президента Казахстана, внесены другие поправки.

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента в марте 2019 года. Однако при этом он сохранил статус Елбасы, который был прописан в конституции Казахстана.

Напомним, в начале этого года в стране начались серьёзные беспорядки. Справиться с ними удалось при помощи сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сам Назарбаев тогда практически не комментировал происходящее, что породило много слухов о том, где он находится и о состоянии его здоровья.

В конце мая, незадолго до референдума, первый президент Казахстана заявил, что занимается вопросами глобальной ядерной безопасности, а также работает над воспоминаниями о своей жизни и деятельности.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал, что получает приглашения от лидеров других государств посетить их страны и выразил им признательность за это.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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