Эрдоган о демилитаризации островов в Эгейском регионе: "Я не шучу"

Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от Греции демилитаризировать острова в Эгейском регионе, так как его не устраивает, что там размещено оружие.

Лидер Турции подчеркнул серьёзность своих намерений.

"Я не шучу, это может закончиться катастрофой", — сказал Эрдоган.

Политик уверил, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море. Эрдоган заявил, что намерен даже оспорить суверенитет островов, в случае Греции не перестанет размещать там технику.

Президент Турции напомнил о соглашении, согласно которому острова на границе стран подлежат демилитаризации. Эрдоган посоветовал Греции не повторять "ошибок вековой давности", напомнив о геноциде греков в Османской империи.

Турецкие СМИ не исключили, что президент может начать военную операции в Сирии, где Турция намерена создать 30-километровый коридор безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия не даст Турции провести новую операцию на севере Сирии, увеличив присутствие в опорных городах.