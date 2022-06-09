Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от Греции демилитаризировать острова в Эгейском регионе, так как его не устраивает, что там размещено оружие.
Лидер Турции подчеркнул серьёзность своих намерений.
"Я не шучу, это может закончиться катастрофой", — сказал Эрдоган.
Политик уверил, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море. Эрдоган заявил, что намерен даже оспорить суверенитет островов, в случае Греции не перестанет размещать там технику.
Президент Турции напомнил о соглашении, согласно которому острова на границе стран подлежат демилитаризации. Эрдоган посоветовал Греции не повторять "ошибок вековой давности", напомнив о геноциде греков в Османской империи.
Турецкие СМИ не исключили, что президент может начать военную операции в Сирии, где Турция намерена создать 30-километровый коридор безопасности.
Ранее сообщалось, что Россия не даст Турции провести новую операцию на севере Сирии, увеличив присутствие в опорных городах.
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