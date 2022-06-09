Политолог Неменский: "Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы"

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский намерен отдать суверенитет страны Польше.

"Идёт процесс подчинения украинской государственности Польше, которая, очевидно, назначена Западом основной страной, ответственной за проведение политики в отношении Украины. Так как киевскому руководству уже давно не доверяют, создать надёжные органы внешнего управления не получилось. Институт советников и наблюдателей, антикоррупционная вертикаль органов не работают", — сказал политолог.

По его словам, западные лидеры решили передать управление Киевом представителям Варшавы. Как отметил специалист, вопросы восточной политики, отношений с Россией, Белоруссией и Украиной европейские и американские чиновники традиционно доверяют польским экспертам.

"Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы", — заключил собеседник издания.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин предупредил, что Зеленский позволит Польше захватить Украину. По информации службы, представители Киева передают Варшаве сведения государственной важности.

"Мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет", — подчеркнули представители российской разведки.