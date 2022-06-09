Украинские войска ведут беспорядочный огонь из американских 155-миллимитровых гаубиц M-777 по населённым пунктам Донбасса. В результате наносится тяжёлый урон гражданскому населению, рассказал артиллерист бригады ДНР с позывным "Шева".
"Ведут огонь не более прицельно, просто лупят по городам, сёлам, населённым пунктам, уничтожая инфраструктуру. Снаряд калибра 155 мм просто разбирает обычный дом до фундамента", — приводит его слова РИА Новости.
По мнению бойца армии ДНР, украинские военнослужащие оказались не подготовленными к стрельбе из гаубиц M-777, которые Киеву поставили США. Это приводит к хаотичному огню по населённым пунктам в ДНР и ДНР, в частности в районе Попасной, уточнил "Шева".
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.