Западные компании, которые отказались платить за российский газ по новым правилам, отключены от поставок. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На встрече с журналистами он отметил, что новых отключений не планируется, ведь все государства, которые сейчас получают голубое топливо из РФ, уже перешли на предложенную Москвой систему оплаты.
"Уже отключены, да", — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о том, прекратились ли газовые поставки в страны, которые не приняли новый механизм сотрудничества.
Он подчеркнул: порядок оплаты газа в рублях подробно описан в соответствующем указе главы РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что компания "Газпром" прекратила поставки голубого топлива в Данию и отключила газ для крупнейшей энергетической компании Shell в Германии из-за отказа переходить на платежи в рублях.
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