Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Матвийчук: Украина капитулирует после установления контроля над Киевом
Политолог Неменский: "Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы"
Галкин объяснил, почему уехал в Израиль: "У меня признак политический"
Вертолёт ВСУ упал на дно водохранилища в Запорожье
Трёх наёмников доставили в зал Верховного суда ДНР для оглашения приговора
ВСУ ведут беспорядочный огонь из американских гаубиц M-777 по городам Донбасса
Кассир обменного пункта в Москве забрал 6,6 млн рублей и сбежал через шкаф
Министр обороны Украины выпрашивает у НАТО РСЗО с боеприпасами
Экс-премьер Украины Азаров обвинил депутата Рады в культе личности Зеленского

Песков: страны, отказавшиеся от оплаты газа в рублях, отключены от поставок

Мир

Западные компании, которые отказались платить за российский газ по новым правилам, отключены от поставок. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: страны, отказавшиеся от оплаты газа в рублях, отключены от поставок

На встрече с журналистами он отметил, что новых отключений не планируется, ведь все государства, которые сейчас получают голубое топливо из РФ, уже перешли на предложенную Москвой систему оплаты.

"Уже отключены, да", — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о том, прекратились ли газовые поставки в страны, которые не приняли новый механизм сотрудничества.

Он подчеркнул: порядок оплаты газа в рублях подробно описан в соответствующем указе главы РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром" прекратила поставки голубого топлива в Данию и отключила газ для крупнейшей энергетической компании Shell в Германии из-за отказа переходить на платежи в рублях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
Министр обороны Украины выпрашивает у НАТО РСЗО с боеприпасами
Экс-премьер Украины Азаров обвинил депутата Рады в культе личности Зеленского
Бориса Гребенщикова выгнали с "Радио России" за помощь Украине
Резников: Украине хватило бы оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с РФ
Симоньян призналась, что сглазила генсека НАТО: "Опоясывающий лишай"
Шукшина может поплатиться за опубликованный список известных "нетрадиционных"
Магазины Zara могут возобновить работу в Москве во второй половине июня
Межевич: Литовские политики уже купили лодки для переправы в Швецию
Песков: страны, отказавшиеся от оплаты газа в рублях, отключены от поставок
Милонов обещает разнести издательство за гей-пропаганду среди детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников