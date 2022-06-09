Песков: страны, отказавшиеся от оплаты газа в рублях, отключены от поставок

Западные компании, которые отказались платить за российский газ по новым правилам, отключены от поставок. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами он отметил, что новых отключений не планируется, ведь все государства, которые сейчас получают голубое топливо из РФ, уже перешли на предложенную Москвой систему оплаты.

"Уже отключены, да", — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о том, прекратились ли газовые поставки в страны, которые не приняли новый механизм сотрудничества.

Он подчеркнул: порядок оплаты газа в рублях подробно описан в соответствующем указе главы РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром" прекратила поставки голубого топлива в Данию и отключила газ для крупнейшей энергетической компании Shell в Германии из-за отказа переходить на платежи в рублях.