Читатели Die Welt: Дуда много на себя берёт, требуя не общаться с Путиным

Немецким гражданам не понравилось заявление польского лидера Анджея Дуды, который назвал бессмысленными и бесполезными длительные телефонные беседы немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Макрон рассказал, что говорил по телефону с Путиным о происходящем на Украине не менее 100 часов.

Читатели немецкого издания Die Welt отнеслись к требованию Дуды поменьше общаться с Путиным скептически.

"Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — спросил один из комментаторов.

По мнению ряда комментаторов, в данном случае польский лидер повёл себя, как украинские политики, которые только и делают, что требуют, а это мало похоже на дипломатические усилия по разрешению ситуации на Украине.

"Господин Дуда быстро научился у украинских политиков: требуйте, требуйте, требуйте!" — отметил другой читатель.

Немцы назвали Дуду "странным", если он считает, что может диктовать, с кем другим можно или нельзя разговаривать. Они подчеркнули, что и он сам, и Польша сильно себя переоценивают.

Также пользователи выразили мнение, что Дуда попросту боится, что длительные беседы европейских лидеров могут привести к краху его желания создать "Великую Польшу", которая могла бы расшириться за счёт земель Украины и Германии.