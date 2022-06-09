Немецким гражданам не понравилось заявление польского лидера Анджея Дуды, который назвал бессмысленными и бесполезными длительные телефонные беседы немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным.
Ранее Макрон рассказал, что говорил по телефону с Путиным о происходящем на Украине не менее 100 часов.
Читатели немецкого издания Die Welt отнеслись к требованию Дуды поменьше общаться с Путиным скептически.
"Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — спросил один из комментаторов.
По мнению ряда комментаторов, в данном случае польский лидер повёл себя, как украинские политики, которые только и делают, что требуют, а это мало похоже на дипломатические усилия по разрешению ситуации на Украине.
"Господин Дуда быстро научился у украинских политиков: требуйте, требуйте, требуйте!" — отметил другой читатель.
Немцы назвали Дуду "странным", если он считает, что может диктовать, с кем другим можно или нельзя разговаривать. Они подчеркнули, что и он сам, и Польша сильно себя переоценивают.
Также пользователи выразили мнение, что Дуда попросту боится, что длительные беседы европейских лидеров могут привести к краху его желания создать "Великую Польшу", которая могла бы расшириться за счёт земель Украины и Германии.
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