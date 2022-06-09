Генсек НАТО Столтенберг заразился опоясывающим лишаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заразился опоясывающим лишаем, из-за чего отменил свои визиты в Германию и Румынию. Об этом сообщает Reuters.

"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19", — предаёт агентство слова официального представителя НАТО.

В Североатлантическом альянсе уточнили, что Столтенберг некоторое время будет работать удалённо. При этом все запланированные переговоры в Берлине и Бухаресте он проведёт в дистанционном режиме.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что генсек НАТО без объяснения причин отменил свой визит в Берлин, где должен был встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, в пятницу он планировал посетить Бухарест для переговоров с лидерами Румынии, Польши и Венгрии.

Опоясывающий лишай — вирусное заболевание, которое характеризуется высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Его возбудителем является вирус ветряной оспы.