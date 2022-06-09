Мартынов: подписывать договор с Россией будет уже не Зеленский

Любой конфликт, как и любая специальная военная операция всегда заканчивается переговорами. И сейчас не только президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но на необходимость поиска выхода из создавшейся ситуации намекнули и главы ряда европейских стран.

Вероятно, это связано с тем, что российская спецоперация идёт к концу, то есть к выполнению поставленных перед ВС РФ целей и задач, чего странам Западу очень не хочется. Поэтому они пытаются разговорами о переговорах как-то оттянуть этот момент. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

Это один из вариантов, которые просматриваются во всех сюжетах, заметил эксперт. И глава МИД РФ Сергей Лавров совершенно справедливо заявил, что переговоры были сорваны украинской стороной. А когда СВО пошла не по сценарию Киева, то снова возникла тема переговоров.

В скорейшем прекращении боевых действий в первую очередь должна быть заинтересована сама Украина, однако этого не хочет Вашингтон, который стремится затянуть конфликт по крайней мере до ноября, подчеркнул аналитик.

По его мнению, новые встречи в контактной группе и новые договорённости, безусловно, будут, но уже не с Зеленским, поскольку есть большие сомнения, что его политическую жизнь продлят до того, как настанет этот момент.