Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что жители освобождённых территорий Запорожской области хотят как можно скорее провести референдум по вопросу вхождения в состав России.
По её словам, местное население определилось со своим решением, и оно не поддерживает власть Киева.
"Жители наших территорий хотят как можно быстрее определиться, высказать своё мнение, что не хотят украинскую власть, мы хотим стать единой семьей с РФ", — сказала Данильченко в эфире Россия 24.
Она добавила, что власти на местах сами будут готовиться к проведению референдума.
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