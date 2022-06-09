В Запорожье хотят как можно быстрее провести референдум о вхождении в состав РФ

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что жители освобождённых территорий Запорожской области хотят как можно скорее провести референдум по вопросу вхождения в состав России.

По её словам, местное население определилось со своим решением, и оно не поддерживает власть Киева.

"Жители наших территорий хотят как можно быстрее определиться, высказать своё мнение, что не хотят украинскую власть, мы хотим стать единой семьей с РФ", — сказала Данильченко в эфире Россия 24.

Она добавила, что власти на местах сами будут готовиться к проведению референдума.